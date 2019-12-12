3 polis memuruna Libya vatandaşına gasp davası

İstanbul'da bulunan bir alışveriş merkezinde 2 Libya vatandaşının 254 adet banka kartıyla ATM'den para çektiğinin görülmesi üzerine gözaltına aldı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler burada alınan ifadesinin ardından avukatları ile görüşmek istediğini belirtti. Ancak iddiaya göre, o sırada tercüman olarak olay yerinde bulunan Mustafa Ö. iki şüpheliye avukat istememeleri yönünde baskı kurdu ve şüpheliler de bu yönde imza attı.

ŞİFRELERİ VERMEYİNCE İŞKENCE YAPTILAR

İfadesinin ardından karakolda bulunan boş bir odaya alınan Libya vatandaşı Ali A.'dan polis memurları Erol G., Selim K. ve Mesut Y.'nin ATM önünde ele geçirilen 254 adet banka kartının şifrelerini istedi. Ali A. ise şifrelerin özel bilgi olduğunu, bu nedenle söylemeyeceğini ifade etti. Aldığı cevap karşısında sinirlenen polis memuru Mesut Y. ve arkadaşları iddiaya göre Ali A.'ya saldırmaya başladı. Çeşitli yerlerinden yaralanan genç adam şifreyi vermeme konusunda direnmeye devam edince bu kez ev adresine giderek aramaya yapmaya karar verdiler.

EVİNE GİDİP ARAMA YAPTILAR

Ali A. ve tercüman Mustafa Ö.'yü de yanlarına alarak ikamete giden polisler gittikleri evde Ali A.'nın ağabeyi İbrahim A. ve yengesiyle karşılaştı. İbrahim A. ve eşi yasal olmadığı gerekçesiyle arama yapılmasına müdahale etmeye çalışsa da polis memurları zorla eve girdi.

KANSER TEDAVİSİ İÇİN KULLANDIĞI PARAYI ALDILAR

Evde yapılan arama sırasında polis memuru Mesut Y., 34 bin dolar buldu. İbrahim A. polislerin aldığı parayı kanser tedavisi için kullandığını bu nedenle vermeyeceğini söyledi. Mesut Y. genç adama sesini kesmesini yoksa eşi ile birlikte onları da gözaltına alçağını söyleyerek tehdit etti. Paranın dışında ev içerisinde buldukları 3 adet banka kartı ve bin lirayı poşete koyan 3 polis Ali A.'yı da yanlarına alarak tekrar karakola geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılığa çıkarıldıktan sonra serbest bırakılan Libya vatandaşı kendisini darp ederek paralarına el koyan 3 polis memuru ve tercümandan şikâyetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ali A. ve İbrahim A.'dan zorla para aldıkları ortaya çıktı.

10 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İfadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakılan Erol G., Mesut Y., Mustafa Ö. ve Selim K. hakkında 'Yağma ve yağmaya teşebbüs' suçu kapsamında dava açıldı. 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 4 şüpheli önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.