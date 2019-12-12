Annelerin fendi teröristleri yendi

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan, dün AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şûrası'na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şöyle dedi:"Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranda hem aday listelerinde hem de belediye meclislerinde yer bulabilmesi için çalışacağız. Biz bu tür görevlere kota veya zorlama yoluyla gelinmesini de doğru bulmuyoruz. Mücadeleyle değil de bahşedilerek, lütfedilerek, zorlamayla elde edilen hakların kalıcı olması pek mümkün değildir. Ama insanın dişiyle, tırnağıyla, azmiyle, kabiliyetiyle elde ettiği hakları imse ondan alamaz. Bu bakımdan tüm kadınlarımızdan siyasetin her kademesinde daha aktif şekilde yer almalarını bekliyorum. Siz isteyeceksiniz, çalışacaksınız, mücadele edeceksiniz, biz de destek vereceğiz. İnşallah istediğimiz sonuca ulaşacağız.Esma Astsubayımızla ilgili komutanlarımızın ve İçişleri Bakanımın şu tespitleri çok ilginçti. Özelikle bomba imha olaylarında bir kadın olarak onun kadar cesur, maharetli olan hemen hemen yok gibiydi. Nitekim bomba imha olayında da bunu yaparken şehit oldu. Rabbim makamını cennet eylesin. Suriye'deki ve sınırlarımız içindeki terörle mücadele harekatlarında çatışma bölgelerinin tam ortasında görevlerini yerine getiren kadın sağlık görevlilerimizi de gösterdikleri kahramanlık için tebrik ediyorum.Ağızlarını her açtıklarında insan haklarında söz edenlerin terör örgütünün istismar ettiği, iğfal ettiği, infaz e tiği, hayallerini ve geleceklerini söndürdüğü çocukları ve kadınları görmezden geldiğini de unutmadık. Diyarbakır'da bölücü örgüt tarafından gasp edilen evlatlarını kurtarmak için sıcağa, soğuğa aldırmadan nöbet tutan annelerin fendi, eli kanlı teröristleri yenmiştir. 100 günü geride bıraktık. Ve 100 günü geride kalan bu duruş dimdik devam ediyor. Bu annelerden bir tanesinin yavrusu kendisine kavuştu. İnşallah diğerleri için de aynı durum sözkonusu olur. Tüm dünyayı Diyarbakır'daki annelerin bu haklı ve onurlu duruşuna destek vermeye davet ettim. Ama gelmediler. İşlerine gelmedi.Parlamento'da terör örgütünün desteğiyle bulunan ve şu anda hanım şehitlerimizi şehit edilen yavruları görmezlikten gelen bu terör sevicilerini neyle izah edeceğiz? Lafa geldiği zaman hep öldürülen çocuklardan bahsederler. Van'daki katliamlardan, Bingöl'deki katliamlardan hiç bahsetmezler. İstan bul'da stadyumun hemen yanında 41 şehidimizden hiç bahsetmezler. Vezneciler'deki bütün polis ve sivil şehitlerimizin şehadetinden bahsetmezler. Onların ne günahı vardı. İşine giderken, okuldan çıkmış evine dönerken şehit olan bu yavrularımızın ne günahı vardı? Bunları neyle izah edeceksiniz. Adınızın parti olması bunu izaha yetmez. Er veya geç bunun hesabını işte sandıklarda, şurada, burada vereceksiniz.Nobel skandalıyla ilgili Bakir İzzetbegoviç kardeşimizin teşekkürüne ben de teşekkürle cevap veriyorum. Bu onurlu duruşa destek veren tüm siyasi liderlere şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Medeni bir dünya için Nobel'in böyle bir ödülü Handke denilen vampir aydınları grubunun temsilcisine vermesi bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymakta. Bu verdiğiniz ödül, bir Aziz Sancar, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül değildir. Kimseyi aldatamazsınız ve aldatamayacaksınız.AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Selva Çam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye verdi. Erdoğan Şûra kapsamında açılan stantları gezdi.Savaş meydanlarında dahi kadınlarımızın fedakarlığıyla zafere ulaştık. Nene Hatun'dan Nezahat Onbaşı'ya, Şerife Bacı'dan Kara Fatma'ya kadar nice kadın kahramanımızın mücadelesi sayesinde istiklalimizi kurtardık. Terör örgütü tarafından haince şehit edilen Aybüke öğretmen ve daha yeni defnettiğimiz Esma Astsubay, sınırlarımız içinde ve dışında alçakça katledilen yüzlerce kadın, bu mücadelenin günümüzdeki bayraktarlarıdır.Hz. Muhammed'in 'Cennet annelerin ayağı altındadır' hadisini hatırlatan Erdoğan, "Annelerin ayakların altı öpülür. Orada cennet var. Ben öptüm. O kokuyu aldım. Tavsiye ederim siz de öpün. Anne bambaşka bir varlık. O tadı tatmak lazım, o kokuyu almak lazım" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan ile Putin'in görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.