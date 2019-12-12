ABD'nin skandal sözde 'Ermeni soykırımı' kararına sert tepki

ABD Senatosu'nda kabul edilen sözde 'Ermeni soykırımı' tasarısına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sert tepki gösterdi. Altun, "ABD Senatosu'nda kabul edilen Ermeni yasa tasarısı ikili ilişkilerimizin geleceğini tehlikeye atmaktadır. Yaptırımlar ve tehditler ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaktan vazgeçiremeyecektir." dedi.

BAKAN DÖNMEZ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesini kınadı.

Bakan Dönmez, "(ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesi) Umut ederim bu hatalarından dönerler ve yıllardır müttefik olarak NATO ve çeşitli uluslararası arenalarda ilişki kurduğumuz bu ülkeyle inşallah ilişkilerimizi de rayına oturtmuş oluruz." dedi.