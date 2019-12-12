FETÖ maaş promosyonlarını rüşvet olarak kullanmış

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İstanbulCumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, gizli tanık H.K'nin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Muvazzaf askerliği sırasında, örgütün TSK yapılanmasına bağlı olduğu gerekçesiyle yargılanırken itirafçı olan H.K. verdiği ifadesinde, örgütün maaşın haricinde bankaya yatan promosyon paralarını da topladığını ve bu paraların rüşvet amacıyla kullanıldığının kendisine söylendiğini anlattı.