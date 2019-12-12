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'de denizde kadın cesedi bulundu

'de denizde kadın cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, 'nda denizde ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 12.12.2019 19:17
İzmir'de denizde kadın cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Mavişehir Balıkçı Barınağı'nda denizde ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler ve deniz polisi, cesedi denizden çıkardı. Yapılan incelemede cesedin 61 yaşındaki Solmaz Demirer'e ait olduğu belirlendi.

Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada Demirer'in, vaktinin büyük bölümünü balıkçı barınağında geçirdiği ve teknelerde konakladığı, balıkçıların da kendisine "rambo, komando" lakaplarıyla hitap ettiği öğrenildi.

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İzmir'de denizde kadın cesedi bulundu
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