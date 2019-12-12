Maşalyan yeni Ermeni Patriği

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İstanbul'da düzenlenen Ermeni Patriği seçiminde Episkopos Sahak Maşalyan Türkiye Ermenileri Patriği seçildi. 2. Mesrob Mutafyan'ın 8 Mart'ta hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul Ermeni Patrikliği için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde seçimyapıldı. Seçimde 119 oydan 102'sini alan Episkopos Sahak Maşalyan Türkiye Ermenileri 85. Patriği seçildi. Maşalyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek "Fatih Sultan Mehmet Han'ın izinleriyle ilk Patrik Bursalı Episkopos Hovagim'le başlayan İstanbul Ermeni Patrikliği dini ve cismani otoritesiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli kurumlarından biri olmuştur. Cumhuriyet döneminde de Ermeni toplumunun temsil makamı olmaya devam etmiştir. Cumhuriyetimizin ilelebet ve payidar kalmasını diler, bizlere bu seçim imkanı sağlayan devletimize ve hükümetimize Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında sonsuz şükranlarımızı sunarız" dedi. Konuşmaların ardından karşılama duası yapıldı.