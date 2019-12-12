Meclis’i kilitleyen CHP iftira siyasetine sarıldı

BUGÜN NELER OLDU

CHP, bütçe görüşmeleri sürerken, görüşmeleri kilitlemek için iftira ve gerginlik stratejisini sürdürüyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç tarafından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli hakkında ortaya atılan iddianın yalan olduğu ortaya çıkarken, CHP dün de "Tank Palet "fabrikasını bahane ederek Genel Kurul'u karıştırdılar.CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli hakkında "Madem Şehir hastanelerini o kadar övüyorsunuz, tedavi için neden ABD'ye gidiyorsunuz" iddiasında bulundu. Canikli'nin bunun yalan olduğunu söylemesine rağmen Özkoç, bununla ilgili belge sunacağını söyledi. Kaç gün geçmesine rağmen Özkoç herhangi bir belge sunamadı.CHP'liler yalan söylemeye dün TBMM Genel Kurulu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde de devam etti. Bütçe görüşmelerinde söz alan CHP Aydın milletvekili Süleyman Bülbül, daha önce Kılıçdaroğlu'nun söylediği tankpalet fabrikasının peşkeş çekildiği yalanını tekrarladı. Dokunulmazlığı olan milletvekilleri hakkında sürekli fezleke gönderildiğini ileri süren Bülbül, "Bunun hesabını da yarın soracağız" sözleriyle skandal sözlere imza attı.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan sataşma gerekçesiyle söz alarak, Bülbül'e yanıt verdi. Turan, tank palet fabrikasını binlerce kez anlatmalarına rağmen aynı şeyin söylenmesinin, başka niyete sahip olunduğunu gösterdiğini belirterek, "Tank Paleti Koç alsaydı ağzınızı açmayacaktınız" diye konuştu. Turan, Koç, Otokar dahil herkesin yarıştığını söyledi. Bülbül'ün, "Hesap soracağız." sözlerini anımsatan Turan, "Sizden korkan namert olsun" diyerek yanıt verdi.Bütçe görüşmelerinde söz alan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da çirkin iddialara yanıt verdi. Akar, "Tank palet fabrikasında yapılan faaliyetlerin hepsi yasalara uygun. Amacımız bu tankların TSK'nın hizmetine verilmesidir" dedi.