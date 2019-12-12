Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Milli Savunma bakanlığı duyurdu! Hepsi imha edildi

Milli Savunma bakanlığı duyurdu! Hepsi imha edildi

MSB: Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız /’li teröristlerce hazırlanan 75 adet Claymore tipi el yapımı mayın tespit etti. Mayınlar METİ tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Giriş Tarihi: 12.12.2019 14:59 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 15:11
Milli Savunma bakanlığı duyurdu! Hepsi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerce tuzaklanmış el yapımı mayınların kontrollü bir şekilde imha edildiği bildirildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Savunma bakanlığı duyurdu! Hepsi imha edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN