Milli Savunma bakanlığı duyurdu! Hepsi imha edildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız PKK/YPG’li teröristlerce hazırlanan 75 adet Claymore tipi el yapımı mayın tespit etti. Mayınlar METİ tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
Giriş Tarihi: 12.12.2019 14:59Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 15:11
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerce tuzaklanmış el yapımı mayınların kontrollü bir şekilde imha edildiği bildirildi.