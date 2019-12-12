Sevgilisini, çocuğunu düşürmesi için dövdürdü

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Sakarya'da 7 aylık hamile sevgilisinin bebeğini düşürmesi için iş arkadaşına 35 bin TL vererek darp ettiren şahıs tutuklandı. Olay, 14 gün önce Adapazarı'nda meydana geldi. 7 aylık hamile olan kadın, akşam saatlerinde sokakta yürüdüğü sırada bir şahsın saldırısına uğradı. Hamile kadını karnından tekmeleyen saldırgan, çantasını alarak kaçtı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek saldırgan Ü.Ö.' yü ve yanındaki T.O.K.'yi gözaltına aldı. Araştırma sonrasında T.O.K.'nin hamile kadınla sevgili olduğu ve karnındaki bebeği istemediği için arkadaşı Ü.Ö.'ye 35 bin TL vererek kadını darp ettirdiği ortaya çıktı. Olaya gasp görüntüsü vermeye çalışan 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.