80 işçi kapı önünde Mansur Yavaş’tan işçi kıyımı

BUGÜN NELER OLDU

Seçimden önce "kimseyi işten çıkarmayacağım" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yoksul ailelere yardım götüren 80 işçiyi kapıya koydu. Belediyenin önüne giden işçiler başkanla görüşmek istedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önüne gelen işçiler, seslerini duyurmaya çalıştılar. Yağmur altında bekleyen işçiler, kendilerine verilecek güzel bir haberi beklediler ancak yine hayal kırıklığı yaşadılar.Sosyal hizmetler daire başkanı işçilere belediye personeli değil şirket personeli olduklarını, gıda yardımlarının artık karta döndüğü için kapatılacağı bilgisini verdi. İşinden olan işçiler Başkan Mansur Yavaş'ın kendilerine verdiği sözü hatırlattı.Oylarını Mansur Yavaş'a verdiklerini söyleyen işçiler, "Ankara'nın adamı dedik. 'Ankara'ya sahip çıkacağız' dedi. 'Ankara'yı şekilli yapacağız' dedi. Bizi sokağa koydu. Gıda dağıtım işini bitirdiler. Çek vereceğiz dediler. Bizi çıkardılar" diye konuştu.