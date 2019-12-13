‘Asansör’ talimatını CHP lideri mi verdi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Merkezi tarafından belediyelere yönlendirilen asansör kontrol şirketinin başkanlara baskı yaptığını açıkladı. Dağ, resmi unvanı AND Analiz Test Ölçüm ve Laboratuvar Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi olan firmanın, belediyelere CHP Genel Merkezi'nden gönderildiğini belirterek, "Yıllık 500 milyon liraya ulaşan bu rantın peşine düşenler apaçık ortadadır. CHP'li yöneticiler eliyle belediyelere dayatılan anlaşmalar 'talimat' olarak algılatılmakta. Bu talimat, başkanlara bizzat iletilmek üzere Kılıçdaroğlu tarafından mı gönderilmişti?" diye sordu. ANKARA