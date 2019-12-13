İBB, kimlik bilgilerinin peşini bırakmıyor

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CHP'li İBB yönetimi, veri kopyalama skandalına benzer bir adım attı. İBB Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün BELBİM, Spor A.Ş., İGDAŞ, İSKİ ve İSPARK'a abone olan vatandaşlara ait bilgilerin yapılacak protokol ile İBB ile paylaşılmasını istemesi mecliste tartışmaya yol açtı. AK Partili Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, söz konusu maddelerin İSKİ, İGDAŞ SPOR A.Ş., İSPARK'dan faydalanmak isteyen vatandaşların kişisel verilerinin bir takım paylaşımlara konu edilmesini içerdiğini söyledi. Kaynar, "Öncelikle sayın belediye başkanımızın kişisel veri merakını çözemedim. Ekrem Bey'in göreve ilk başladığı dönemde bu konuyla ilgili Türkiye'de ciddi gündem olmuş bir sıkıntı var. Bu verilerin paylaşılması ve bir elde toplanması kesinlikle kişisel verilerin toplanması kanununa aykırıdır" ifadelerini kullandı.