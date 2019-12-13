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'de 252 ele geçirildi

'de Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 252 ele geçirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 13.12.2019 11:28
İzmir'de 252 tarihi eser ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, iki kişinin evlerinde tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin Bayraklı ve Gaziemir ilçelerindeki ikametgahlarında Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 231 bronz sikke, 9 bronz ok ucu, 6 bronz yüzük, 4 bronz çan ile iki pişmiş topraktan yapılma ağırşak bulundu.

Gözaltına alınan H.A.A. ve K.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İzmir'de 252 tarihi eser ele geçirildi
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