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'te kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

'te kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 13.12.2019 12:37
Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı, aramalarda tabanca, av tüfeği ve el telsizi ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için jandarmaya götürülürken adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
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