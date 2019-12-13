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'in skandal açıklamasına 'den tepki!

İyi Parti Genel Başkanı 'in skandal açıklamasına Grup Başkan Vekili Mehmet Muş'tan tepki:  "Milletvekili milletin vekilidir. Alınıp satılamaz"

Giriş Tarihi: 13.12.2019 14:19 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 14:26
Meral Akşener'in skandal açıklamasına AK Parti'den tepki!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı televizyon programında sorulan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı partiler sizden 20 milletvekili isterse, verir misiniz?" sorusuna "Biz böyle bir yoldan geçtiğimiz için elbette evet derim" cevabını verdi.

"MİLLETVEKİLİ MİLLETİN VEKİLİDİR. ALINIP SATILAMAZ"

Akşener'in skandal açıklamasına bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan geldi. Mehmet Muş, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çok talihsiz bir açıklama. Milletvekili milletin vekilidir. Alınıp-satılmaz" şeklinde cevap verdi.

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Meral Akşener'in skandal açıklamasına AK Parti'den tepki!
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