O çeteye operasyon! Kandırıp Türkiye’ye getirdiler, fuhuşa zorladıla

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince flaş bir operasyon için düğmeye basıldı.

Türkiye'ye giriş yasağı bulunan yabancı kadın şahısların örgüt üyesi şahıslar tarafından çocuk bakıcılığı, temizlikçi, mankenlik gibi sektörlerde çalıştırma bahanesiyle sahte pasaportlarla yurda getiren ve ülkeye girişi yapılan şahısları borçlandırmak, baskı, cebir ve tehditlerle zorla fuhuş yaptıran bir suç örgütüne yönelik olarak 3 aylık teknik ve fiziki takip yapıldı.

İş vaadiyle Türkiye’ye getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi

Tespiti yapılan örgüt lideri ve yöneticilerinin 3 Aralık günü 22.45'te Özbekistan ülkesine kaçacakları yönünde bilgi edinilmesi üzerine şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt lideri Ö.M. ve örgüt yöneticisi B.E. isimli şahıslar İstanbul Havalimanı'nda Özbekistan ülkesine kaçmak üzereyken yakalandı. Çalışmaların devamında bahse konu örgüte üye oldukları tespit edilen 9 şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve Türk parası ve döviz ele geçirildi.

Yapılan araştırmalarda suç örgütünden kurtulmak isteyen şahısların, örgüt üyelerince ailelerine zarar vermekle tehdit ettikleri, mağdur şahısları darp ettikleri, zorla fuhuş yaptırdıkları, örgütün elinden kurtulmak isteyen bir şahsın ayaklarına sıcak su dökerek işkence yaptıkları, evden kaçmamaları için örgüt üyeleriyle aynı evde kaldıkları ve günde ortalama 15-20 şahısla örgüt yöneticileri tarafından belirlenen evler ya da otellerde zorla fuhuş yaptırıldıkları belirlendi. Ayrıca suç örgütü liderinin kadınlar içerisinden seçtiği kişileri zorla hücre evine kapatarak cinsel saldırıda bulunduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 8 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.