Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 barınak ve sığınak imha edildi

'lı teröristlerin kullandığı 9 barınak ve sığınak imha edildi

'in Baykan ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda tespit edilen 9 barınak ve sığınak imha edildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 13.12.2019 16:39

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Baykan ilçesi Tandır Dağı Kalemis bölgesinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran" operasyonu başlatıldı.

Operasyon kapsamında yapılan arazi arama faaliyetinde, teröristlere ait bol miktarda gıda ve yaşamsal malzemeler ile örgütsel dokümanların bulunduğu 9 barınak ve sığınak tespit edildi.

Barınak ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 barınak ve sığınak imha edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN