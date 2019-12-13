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Polis koleji giriş sınavı sorularını alan şahıslara operasyon

2009'daki Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını mensuplarından önceden alarak koleje girdiği belirlenen 64 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 13.12.2019 08:37 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 09:03
Polis koleji giriş sınavı sorularını alan şahıslara operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009'daki Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını sınav öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarından alarak, koleje girdikleri kaydedilen 64 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında Ankara'nın da arasında bulunduğu 24 ilde gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerden birinin halen tutuklu olduğu kaydedilen açıklamada, bugünkü operasyonla birlikte, aynı sınav sorularını önceden elde ederek, koleje girdiği tespit edilen toplam 310 kişiden, hakkında işlem yapılmayan kimsenin kalmadığı ifade edildi.

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Polis koleji giriş sınavı sorularını alan şahıslara operasyon
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