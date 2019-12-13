Terör örgütünde çözülme sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü YPG/PKK'da çözülmelerin sürdüğünü duyurarak 5 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu. Açıklamada, 4 PKK'lı teröristin Suriye, 1 teröristin de Irak kuzeyinden gelerek hudut karakoluna teslim olduğuna yer verildi.Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonda 271,5 kilo patlayıcı ile yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçildi. Operasyonda 22 şüpheli de gözaltına alındı.Mardin'de yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, gözaltına alındı./SABAH