84 şüpheliden 50’si gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün operasyon düğmesine basıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) teknik takip sonucu yaptığı tespitlere göre örgütün mahrem yapılanmasında yer alan 84 zabıt katibi ile infaz koruma memurlarının örgütsel irtibatları ortaya çıkarıldı. Şüphelilerden 47'sinin mahrem sorumlu olduğu, diğer 37'sinin ise bunlarla irtibatlı oldukları belirlendi. Söz konusu şüphelilerin deşifre olmamak için iletişimlerini kendi adlarına olan telefonlarla değil, başkaları adına satın alınmış operayonel hatlarla yaptıkları tespit edildi.

Söz konusu şüphelilerden 23'ünün halen aktif görevde olduğu, 61'inin ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çıkarılan KHK'lar kapsamında meslekten ihraç edildiği belirlendi. Savcılık soruşturma kapsamında 14 ilde dün operasyon talimatı verdi. Talimat üzerine polis harekete geçti. Şüphelilerden 50'si gözaltına alınırken, diğer 34 şüphelinin ise arandığı bildirildi.



MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Operasyonun ardından bir açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Değil ByLock, dumanla bile haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm hücrelerine kadar bu mücadele kararlılıkla devam edecek" diye konuştu.



ÇİFTE OPERASYON DÜZENLENDİ

Yine Ankara'da 2009'daki Polis Koleji sorularını çalarak emniyete yerleşen FETÖ üyelerine ilişkin 2 ayrı operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 64 kişiden 26'sı gözaltına alındı. Diğer operasyonda da komiser yardımcısı olan 3'ü aktif görevde 48 şüpheli için gözaltı kararı verildi, 41 şüpheli yakalandı. ANKARA

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