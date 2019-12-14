Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Bakan Mustafa Varank'tan çok sert tepki! "Tek adam 9 seçim kaybedip..."

Bakan 'tan çok sert tepki! "Tek adam 9 seçim kaybedip..."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , CHP Genel Başkanı 'na yönelik olarak "Girdiği 9 seçimin 9'unu da kaybedip, hala koltuğunda ısrarla oturan adama, 'tek adam' denir." dedi.

Giriş Tarihi: 14.12.2019 07:47 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 08:02
Bakan Mustafa Varank'tan çok sert tepki! Tek adam 9 seçim kaybedip...

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı bütçesini görüşmek üzere toplandı.

Söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri dikkat çekti. CHP'den gelen skandal açıklamalara çok sert tepki gösteren Bakan Varank, "Tek adam 9 kez kaybedip koltuğunda oturandır" dedi.

"TEK ADAM, 9 KEZ KAYBEDİP KOLTUĞUNDA OTURANDIR"

Varank, CHP sözcülerinin "Tek adam, bu sistem, tek adam rejimi" şeklindeki provokatif açıklamalarına yanıt verdi. Varank, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kast ederek, "Tek adam kimdir biliyor musunuz? Tek adam Sayın Cumhurbaşkanımız değil. Sayın Cumhurbaşkanımız girdiği 14 seçimi de kazandı. Tek adam, 9 kez seçim kaybedip, koltuğu bırakmayandır" dedi.

İmamoğlu projeleri iptal edip milyonları CHP yandaşı sanatçılara akıtıyor!

.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Mustafa Varank'tan çok sert tepki! "Tek adam 9 seçim kaybedip..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN