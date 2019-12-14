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Bakan Soylu'dan, "hendek operasyonuyla" ilgili sözleriyle haddini aşan 'li vekile sert tepki!

'ndaki bütçe görüşmelerinde, 'ın hendek operasyonlarıyla ilgili sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevabı sonrası tansiyon yükseldi.

Giriş Tarihi: 14.12.2019 15:36 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 16:03
Bakan Soylu'dan, hendek operasyonuyla ilgili sözleriyle haddini aşan HDP'li vekile sert tepki!

İçişleri Sağlık ve Çevre bakanlıkları bütçelerinin ele alındığı Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, hendek operasyonlarına yönelik olarak haddini aşan sözler kullandı ve çok sayıda sivilin katledildi iftirasını attı. Partililerin tepki gösterdiği Kaçmaz yerine geçerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile sözlü tartışmaya girdi.

SOYLU: PKK'YA MI BIRAKACAKTIK

Milliyet'in haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Ne yani PKK'ya mı bırakacaktık oraları? Terbiyesizlik yapıyorsun" tepkisine Kaçmaz'ın "Senden korkmuyoruz" karşılığını vermesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine AK Partili ve HDP'li vekiller ayağa kalkıp salonda bağırışmalar başlayınca TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç birleşime 10 dakika ara verdi. Arada CHP'li vekiller AK Partili ve HDP'liler arasında set oluşturarak kavganın büyümesini önledi.

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Bakan Soylu'dan, "hendek operasyonuyla" ilgili sözleriyle haddini aşan HDP'li vekile sert tepki!
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