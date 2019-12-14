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Son dakika: Günün konusu Tosuncuk oldu! kurucusu Mehmet Aydın nerede?

Bugünün en çok konuşulan konusu, adı altında sanal çiftlik iddiası ile binlerce insanı mağdur eden Tosuncuk lakaplı oldu. Aydın hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İnterpol'ün de arananlar listesine giren Tosuncuk ile ilgili ilk paylaşım sosyal medya platformundan geldi. İnternet ortamında ortaya atılan ve kaynağı belli olmayan iddiaların ardından 'Tosuncuk intihar mı etti?' sorusu sıkça aranmaya başlandı. İşte Mehmet Aydın ile ilgili son dakika bilgiler…

Giriş Tarihi: 14.12.2019 18:51 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 18:51
Son dakika: Günün konusu Tosuncuk Mehmet Aydın oldu! Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın nerede?

Türkiye'nin konuştuğu dolandırıcılık vakasının merkezinde bulunan , Güney Amerika'ya kaçtıktan sonra gözlerden kaybolmuştu. Tosuncuk lakaplı Aydın, bindiği arabalar, yatlar ve evler ile sık sık tartışma konusu olurken hakkında Interpol aracılığı ile arama bülteni çıkarılmıştı. Bir süredir hakkında haber alınamamasının ardından bugün flaş bir iddia ortaya atıldı. Yapılan bir operasyon sırasında tosuncuğun Ukrayna'da olduğu tespit edildiği yönünde iddialar sosyal medyayı karıştırdı. Peki, Mehmet Aydın nerede, intihar mı etti?

İşte Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakkındaki son bilgi ve gelişmeler...

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Son dakika: Günün konusu Tosuncuk Mehmet Aydın oldu! Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın nerede?
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