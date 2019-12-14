Son dakika: Günün konusu Tosuncuk Mehmet Aydın oldu! Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın nerede?

Türkiye'nin konuştuğu dolandırıcılık vakasının merkezinde bulunan Mehmet Aydın, Güney Amerika'ya kaçtıktan sonra gözlerden kaybolmuştu. Tosuncuk lakaplı Aydın, bindiği arabalar, yatlar ve evler ile sık sık tartışma konusu olurken hakkında Interpol aracılığı ile arama bülteni çıkarılmıştı. Bir süredir hakkında haber alınamamasının ardından bugün flaş bir iddia ortaya atıldı. Yapılan bir operasyon sırasında tosuncuğun Ukrayna'da olduğu tespit edildiği yönünde iddialar sosyal medyayı karıştırdı. Peki, Mehmet Aydın nerede, intihar mı etti?

İşte Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakkındaki son bilgi ve gelişmeler...