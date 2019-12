‘Işık her zaman doğudan yükselir’

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen "ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı" katılımcılarıyla bir araya geldi. Vahdettin Köşkü'ndeki buluşmada, Emine Erdoğan'a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar eşlik etti. Emine Erdoğan, kadınların İslam tarihi boyunca kazandığı başarıların gün yüzüne çıkarılması gerektiğini belirterek, "Kendimize gelmenin, kimlik bunalımından kurtulmanın tek yolu, medeniyetimizi yani kim olduğumuzu hatırlamaktır. Unutmayın ki ışık her zaman doğudan yükselmiştir. İnanıyorum ki sizlerin donanımı ve kalplerinizdeki iyi niyet bunu başaracaktır. Ümmet çatısı altında buluşabilirsek bunu başarmamak için hiçbir sebep yok. Bu buluşmaların, bizi bu hedefe ulaştıracağına inanıyorum" diye konuştu. İlki 2017'de başkanlığını Esra Albayrak'ın yürüttüğü İİT Kadın Danışma Konseyi katkılarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde hayata geçirilen "ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı", 37 ülkeden 48 genç kadın lider adayının vizyon ve ufuklarını genişletmeyi ve dayanışma ağı oluşturmayı amaçlıyor. AA