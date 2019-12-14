CHP ile birlik olup olup gizlice IMF yetkilileriyle görüşen İYİ Partili Durmuş Yılmaz, skandal açıklamalarıyla gündeme geldi.

Şirin Payzın'a konuşan İP'li Yılmaz, Türkiye için kaynak bulmanın tek çaresinin IMF olduğunu söyledi.

İYİ Partili Durmuş Yılmaz: Türkiye için kaynak bulmanın tek çaresi IMF

CHP VE İYİ PARTİ GİZLİ GİZLİ IMF İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ



CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve İYİ Parti'yi temsilen Durmuş Yılmaz, Ankara Hilton Otel'de Küresel sömürü aracı haline gelen IMF'nin yetkilileriyle gizli bir toplantı yapmıştı. Görüşmeye ilişkin CHP ve İYİ Partili yetkililer skandal bir savunma yapmıştı.

Yapılan açıklamada 'bunlar rutin işler' demişlerdi.



ERDOĞAN: IMF DEFTERİ KAPANDI



Başkan Erdoğan, "Türkiye, IMF defterini kapatmıştır ve bir daha da açmayacaktır. CHP iktidara gelse ilk işi Türkiye'yi IMF'ye teslim etmektir" açıklamasında bulunmuştu.

"IMF'ye borcu sıfırladık"