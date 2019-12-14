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Mehmetçik Lice’de 5 teröristin peşinde

Özgür CEBE Özgür CEBE Gündem
Giriş Tarihi: 14.12.2019
Mehmetçik Lice’de 5 teröristin peşinde
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'nın öldürülen sözde bölge sorumluları Hejar Çelik ile İshak Özçaktu'nun öldürülmesi örgüte büyük darbe vurdu. PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin ifadelerinden yola çıkan güvenlik güçleri, öldürülen kırmızı listedeki teröristlerin yerine eleman bulamayan örgütün bölgedeki teröristlere sorumluluk verdiğini tespit etti. Güvenlik güçleri 3'ü kırmızı kategoride aranan 5 teröristin kimliklerini ve saklandıkları bölgeleri tespit etti. 4 milyonluk kırmızı listede aranan Axin kod adlı Hülya Demirer, Müzeyyen Aydınlı ve Agit Bismil kod adlı Aydın Şimşek ile turuncu listedeki Diren kod adlı Aliye Kiye ile gri listedeki Lilit kod adlı Hatun Dağtaş'ın etkisiz hale getirilmesi için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

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Mehmetçik Lice’de 5 teröristin peşinde
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