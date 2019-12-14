PKK/YPG’nin gerçek yüzünü ortaya koyan film

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İletişim Başkanlığı PKK/YPG'nin Suriye'de Kürt halkına yönelik baskı, tehdit, hapis, zorla silah altına alma ve cinayet gibi insanlık dışı muamelelerini bütün dünyaya anlatan belgesel niteliğinde film hazırladı. 8 dakikalık video olarak yayımlayan filmi İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terör örgütü PYD/YPG'nin gerçek yüzünü yakından bilen bu 6 tanığa kulak verin" mesajıyla paylaştı. Belgesel filmde PYD/ YPG'den kaçarak Türkiye'ye sığınan Ayn el Araplılı 6 tanık yaşadıklarını tek tek anlatıyor. 2011'de Suriye rejiminin bölgeyi PKK/YPG'ye teslim etmesinden sonra Kürt halkına yönelik daha da artan baskı, tehdit, hapis, zorla silah altına alma ve cinayet gibi muameleleri bizzat bölge halkının tanıklığıyla gözler önüne seriliyor.