Silopi’de 9, İBB’de 1 işe iade daha

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde, HDP'li belediyeye karşı 17 işçinin verdiği vekâletle HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş tarafından açılan davada, 9 işçi hakkında işe iade kararı çıktı. Kalan 8 işçinin davası ise 20 Aralık'ta görülecek. Aynı mahiyette davalar olması nedeniyle 20 Aralık'taki mahkemeden de benzer karar çıkması bekleniyor. Davanın 3 ay gibi kısa bir sürede sonuçlanması diğer işçilere de umut oldu. Hizmet-İş Avukatı Kürşat Kaya, "Bu davalar, dava açmaya çekinen işçi kardeşlerimiz için umut olacak. Mahkemelerde emsal teşkil edecek" dedi. HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş, Bolu, Kars, Çanakkale Bayramiç, Siirt, Şırnak, İstanbul gibi illerde işten atılan 83 işçinin işe iade davası sürecini takip ediyor.Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne karşı dava açan işçilerden Seyit Vural, Samet Baştekin, Enes Kocaman, İsmihan Şimşek ve Sümeyra Akbıyık'ın işe iade davalarını kazanmıştı. Son olarak İstanbul 2. İş Mahkemesi İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş.'deki işinden çıkarılan Emrullah Meriç'in tüm haklarıyla işe geri iade edilmesine hükmetti.