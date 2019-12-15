CHP, partizanca kıyımı otomatiğe bağladı

Yeni yılda işsiz kalacak olan memurların yargı yoluna gidecekleri öğrenilirken, AK Parti İlçe Başkanı Halil Düztaş, memurların AK Parti'ye yakın oldukları için sözleşmelerinin yenilenmediğini ifade etti. SABAH'a konuşan Düztaş, "Sırf AK Parti'ye yakın olduğu için insanların işine son vermek ve sözleşme yenilemeyip o insanları kapı dışarı atmak her zaman ki gibi CHP'li belediyelere yakışır. Uzun yıllardır belediyede çalışan ve işlerini düzgün bir şekilde sürdüren bu insanlara yapılan saygısızlık ve hak yemektir. O sözleşmeli memurlar helal parayla evine ekmek götürüyor. Bu kış aylarında insanların işine son vermek ne kadar doğru. 'Bütçe yetersizliği ve personel fazlalığı' bahanesiyle AK Parti'ye yakın olanlar çıkarılıyor. Kimsenin ekmeğiyle oynamasınlar" diye konuştu.