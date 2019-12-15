CHP, partizanca kıyımı otomatiğe bağladı

İzmir Gaziemir Belediyesi'nin, uzun zamandır belediyede görev yapan 21 sözleşmeli memurla 2020 için sözleşme yenilememe kararı almasının ardından kentteki bid diğer CHP'li ilçe belediyesi Selçuk'ta da AK Parti'li oldukları için 4 sözleşmeli memur ile sözleşme yenilemedi. Gaziemir'in CHP'li Belediye Başkanı Halil Arda, göreve geldikten sonra 24 kişinin işine son verdi. CHP'li başkan Arda son olarak belediyede görev yapan 21 memurun sözleşmesini AK Parti'ye yakın oldukları için imzalamadı. CHP'li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de belediye bünyesinde görev yapan 4 sözleşmeli memur ile sözleşme yenilemedi. Ay sonu bitecek olan sözleşmeleri yenilemeyeceğini belirten CHP'li Sengel, bu kararını önceki gün çalışanlara tebliğ etti.

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Yeni yılda işsiz kalacak olan memurların yargı yoluna gidecekleri öğrenilirken, AK Parti İlçe Başkanı Halil Düztaş, memurların AK Parti'ye yakın oldukları için sözleşmelerinin yenilenmediğini ifade etti. SABAH'a konuşan Düztaş, "Sırf AK Parti'ye yakın olduğu için insanların işine son vermek ve sözleşme yenilemeyip o insanları kapı dışarı atmak her zaman ki gibi CHP'li belediyelere yakışır. Uzun yıllardır belediyede çalışan ve işlerini düzgün bir şekilde sürdüren bu insanlara yapılan saygısızlık ve hak yemektir. O sözleşmeli memurlar helal parayla evine ekmek götürüyor. Bu kış aylarında insanların işine son vermek ne kadar doğru. 'Bütçe yetersizliği ve personel fazlalığı' bahanesiyle AK Parti'ye yakın olanlar çıkarılıyor. Kimsenin ekmeğiyle oynamasınlar" diye konuştu.