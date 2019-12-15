CHP’li vekilin cehaletini ortaya çıkardı

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Genel Kurulu'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP'lilerin "İSDEMİR'i Atatürk portakallarla kurdu" şeklindeki açıklamalarına tokat gibi bir yanıtla cevap verdi. CHP Milletvekili Ahmet Kaya, Doğu Karadeniz Projesi ile ilgili konuşuken Atatürk'ün elinde portakal olan bir fotoğrafını göstererek, "Bu portakallarla İskenderun Demir ve Çelik Fabrikası ve daha birçok fabrika yapıldı" dedi. Bakan Varank ise, İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları'na yönelik eleştirilere karşılık, "İşte CHP'nin Trabzon milletvekili. Bu kürsüye geldi ve Gazi Mustafa Kemal'in ektiği portakallardan bahsetti. Neymiş efendim, o portakallar satılmış da onun parasıyla İSDEMİR kurulmuş. Yani neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Gazi Mustafa Kemal kaç yılında vefat etti? 1938. E peki, İSDEMİR kaç yılında kuruldu? 1970'lerde. Yahu bu nasıl bir portakal Allah aşkına" yanıtını verdi. ANKARA