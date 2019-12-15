FETÖ’cüleri Yunanistan’a kaçırırken yakalandılar

dırne'de

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polis ekipleri, yasa dışı yollarla düzensiz göçmen gruplar arasında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerini, yurt dışına kaçırmaya çalışan organizatör şebekesini çökertti. Alınan bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerini yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmaya çalışan bir organizatör grubu tespit edildi. Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen söz konusu organizatör şebekesinin, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerini de Afganistan uyruklu düzensiz göçmen gruplar arasına katarak, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçırma hazırlığında olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonlarda, Edirne'de 4, İstanbul'da ise 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, A.A., T.A., U.B., E.Ş.B. çıkarıldıkları mahkemece 'Göçmen kaçakçılığı yapmak' suçundan tutuklandı. C.Ş. ve N.Ö. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.