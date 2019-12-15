Gözümüzün içine baka baka yalan söylediler

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'ın Tarsus İlçesinde bir araya gelen bir grup Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ve belediyeden işçi çıkartılmasını protesto etti. Gruptan Tarsus Ülkü Ocakları Vakfı Başkanı Ziya Körüklü yaptığı açıklamada "31 Mart yerel seçimlerinden önce CHP Genel Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Türk milletinin gözünün içine baka baka işçileri çıkarmayacağına dahi namus ve şeref sözü vermişlerdi. Bugün burada toplanmamızın amacı namus ve şeref sözü verenlerin sözlerinin arkasında durmamasıyla alakalıdır. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarımız sırf milliyetçi oldukları için baskıya ve zulme mazur kalmış, kurum içerisinde hesapsızca yerleri değiştirilmiş ekmekleriyle terbiye olunmak istenmiştir. Performans adı altında işçi arkadaşlarımızı tazminatsız işten çıkartıp adeta hukuku yok saymışlardır" dedi. Seçer, belediyeden 400'e yakın işçiyi tazminatsız kapının önüne koymuştu.