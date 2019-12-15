İstanbul Valiliği’nden Yeni Yıl Yortusu etkinliği

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL Valiliği, farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyanlar için Çırağan Sarayı'nda Yeni Yıl Yortusu etkinliği düzenledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, 85. İstanbul Ermeni Patrikliğine seçilen Sahak Maşalyan'ı tebrik etti. Hristiyan dünyasının Noel'ini kutlayan Yerlikaya, 2020 yılının tüm insanlığa iyilik ve güzellik getirmesini temenni etti. İstanbul'da yüzyıllardır farklı kültür ve inançların bir arada barış ve kardeşlik içinde yaşadığını anlatan Yerlikaya, kentin ötekileştirmenin zemin bulamadığı bir medeniyet merkezi olduğuna vurgu yaptı. Etkinliğe, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Levon Boğos Zekiyan, Türkiye Süryani Katolik Cemaati Ruhani Reisi Orhan Abdulahad Çanlı, Keldani Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ramzi Garmo, Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ruben Trebilanka Gonzalez, Türk Süryani Ortodoks Kadim Metropoliti Yusuf Çetin, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu ile 25 ülkenin başkonsolosu, iş, sanat ve spor dünyasından bazı isimler katıldı.