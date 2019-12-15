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'da satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Narkotik polisi, Bağcılar ve başta olmak üzere birçok ilçede satıcılarına yönelik olarak eş zamanlı operasyon yaptı. Özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde aramalar sürüyor.

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Giriş Tarihi: 16.12.2019 06:42 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 07:34
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 11 ilçede 115 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 103 şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Beyoğlu ve Bağcılar merkezli 11 ilçede 130 şahsa yönelik belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı adreslerde kapılar kırılarak içeri girildi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, tabanca ve merminin ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 103 kişi emniyete götürüldü.

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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var
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