Kılıçdaroğlu da o asansöre bindi!

SABAH'ın manşetleriyle ortaya çıkan 'asansör rantı' skandalı için Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Battal Kılıç ilk kez konuştu: Kılıçdaroğlu'na bu durumu 3 ay önce anlattık. 'İlgileneceğim' dedi, sonuç çıkmadıBunu kamuoyunun önünde konuşmak istemezdik. Ama bıçak kemiğe dayandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan'ın devreye girmesiyle CHP'li belediyeler bizimle protokollerini iptal ederek özel firmaya geçiyorSABAH'ın ortaya çıkardığı CHP'deki Tuncay Özkan-Engin Özkoç'un giriştiği asansör pazarlığı skandalı büyüyor. Yüzbinlerce asansör denetimi için AND şirketine aracılık edip, CHP'li belediyelerin bir bir bağlanmasına aracılık eden Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un yaptığı girişimlerle ilgili Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi Başkanlığı ilk kez açıklama yaptı.MMO İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç "Biz kamusal hizmet yapıyoruz. Denetim sözleşmeleriyle ilgili iddiaları bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 3 ay önce 29 temmuz'da gidip anlattık. Konuyu partinin MYK üyelerinin tamamı ve çok sayıda PM üyesi de biliyor. Kılıçdaroğlu görüşmemizde bize, 'Böyle bir şey olamaz. Konuyu arkadaşlarımızla konuşacağım. Makina Mühendisleri Odası'yla yapılan protokoller iptal edilmeyecek' diyerek gönderdi. Ancak geçen ay İzmir, Balıkesir, Manisa, İstanbul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda CHP'li belediye ile MMO arasında olan sözleşmeler iptal edilip, AND şirketine verildi. Bu konuları kamuoyu önünde çok konuşmak istemiyorduk. Ancak artık bıçak kemiğe dayandı. Biz kamu hizmeti yapıyoruz. Özel şirketler bu denetimleri maalesef doğru düzgün yapmıyor. İleride oluşabilecek vahim olaylarla ilgili de Kılıçdaroğlu'na bilgi aktardık" dedi.CHP'li Muharrem İnce'nin parti içindeki çete dediği Özkan-Özkoç ikilisi en son 11 Eylül'de Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu ziyaret etmiş, bu ziyaret sonrası ilçe belediyesinin2020'deki denetimleri AND firmasına bağlanmıştı. Türkiye genelinde 500 milyon liraya ulaşan asansör rantı için geçen kasımda İzmir, Balıkesir ve Manisa'daki CHP'li ilçe belediye başkanlarını telefonla arayaran Özkan-Özkoç ikilisi "Genel başkanın talimatı. Denetim işini AND'ye vereceksiniz. Sizinle görüşmeye şirket yöneticisi Bahri Şahin gelecek" demişti. Bu görüşmelerin ardından 2010-2012 arasında CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Şahin, yıl sonu sözleşme yenileme dönemi olması sebebiyle CHP'li belediyeleri ziyaret etti. Türkücü İzzet Yıldızhan'ın da ortakları arasında yer aldığı AND firması, CHP'li birçok belediyenin denetim işini aldı.İzmir ve İstanbul'daki birçok CHP'li ilçe belediyeSİ, Makina Mühendisleri Odası ile asansör denetimi konusunda yaptıkları protokolü ard arda iptal ederek özel firmaya geçti. Bu yapılanın, "Yetki darbesi" olduğunu savunan Kılıç "İstanbul'da sadece Kadıköy, Kartal, Adalar ve Beşiktaş kaldı. Onlara da 'İptal edin' baskısı geldiğini biliyoruz" dedi. 2011'de yönetmelik değişikliğiyle bu sektörde özel firmaların önünün açıldığını belirten Kılıç, "CHP'li belediyelerle özel firmalarla anlaşmasi için bizzat genel başkan yardımcılarının devreye girmesi üzüntü verici bir durum. Sadece İstanbul'da Bakırköy, Silivri, Sarıyer, Maltepe, Beylikdüzü, Bakırköy belediyeleri bizimle sözleşmelerini son iki yılda iptal edip AND şirketiyle anlaşma yaptı. İzmir'de Çiğli, Menemen, Gaziemir'in de bulunduğu CHP'li belediyeler de bunları izledi" diye konuştu.MMO İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç "Belediyelerle yapılan görüşmelerde neler konuşulduğu konusunda bilgilerinin olmadığını belirterek "CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un asansör işleriyle ne işleri var? Bu konuya neden bu kadar ilgililer? Kendi mesleki uzmanlık alanları mı? Belediye başkanlarına baskı uygulamak nedir? Bunu açıklamalılar" dedi.