Kurum: Kanal İstanbul Boğaz’ın özgürlük projesidir

BUGÜN NELER OLDU

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu'nda, Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili net konuştu. Kurum, "6 büyük kazada toplam 108 bin ton petrol Boğaz'a aktı, 100 kişi öldü. Böyle bir yükü hiçbir boğaz tek başına kaldıramaz. Bu projeyle hem Boğaziçi'nin yükünü alacağız hem de gelecek nesillere miras bırakacağız. Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma projesidir. Boğaz'ın özgürlük projesidir. Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerini, İstanbul Havalimanı'nı nasıl yaptıysak, bunu da öyle yapacağız" dedi.