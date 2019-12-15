MİT görevlisi ve astsubayı şehit eden teröristlere ceza yağdı

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Mardın'ın Nusaybin ilçesinde 7 yıl önce, Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Oktay Aydoğan (40) ile MİT Bölge Başkanlığı'nda uzman olan Rifat Ün'ün (31) otomobille evlerine dönerken kendilerini takip eden araçtan açılan ateş sonucu şehit edilmesiyle ilgili 2 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mardin Ağır Ceza Mahkemesi, suikast için kullanılan aracı kullanan Bahoz Tanhan ile aracın temin edilmesinde rol oynayan Devran Duran'ı 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge İstinaf Mahkemesi kararını onadı.