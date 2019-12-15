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görevlisi ve astsubayı şehit eden teröristlere ceza yağdı

Özgür CEBE Özgür CEBE Gündem
Giriş Tarihi: 15.12.2019
MİT görevlisi ve astsubayı şehit eden teröristlere ceza yağdı
Mardın'ın Nusaybin ilçesinde 7 yıl önce, Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Oktay Aydoğan (40) ile MİT Bölge Başkanlığı'nda uzman olan Rifat Ün'ün (31) otomobille evlerine dönerken kendilerini takip eden araçtan açılan ateş sonucu şehit edilmesiyle ilgili 2 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mardin Ağır Ceza Mahkemesi, suikast için kullanılan aracı kullanan Bahoz Tanhan ile aracın temin edilmesinde rol oynayan Devran Duran'ı 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge İstinaf Mahkemesi kararını onadı.
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MİT görevlisi ve astsubayı şehit eden teröristlere ceza yağdı
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