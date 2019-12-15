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Sigara imalathanesi olarak kullanılan ikamete operasyon

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından sigara imalathanesi olarak kullanılan ikamete operasyon düzenlendi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 15.12.2019 15:29 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 15:29
Sigara imalathanesi olarak kullanılan ikamete operasyon
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ikametlerini sigara imalathanesi olarak kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 şahıs yakalandı. Sigara imalathanesi olarak kullanılan ikamette yapılan aramada 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, 17 adet tekrar kullanılmak üzere sökülmüş tütün bandrolü, bandrollü ve bandrolsüz olmak üzere toplam 43,5 kilogram tütün, 239 kutu toplam 47 bin 800 dal makaron, 43 kutu toplam 8 bin 600 dal sarılmış sigara ele geçirildi.
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