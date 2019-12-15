Son dakika haberi: Doğa Koleji'nde son durum açıklaması geldi! Doğa Koleji satıldı mı, yeni sahibi kim?

Eğitim öğretimin aksadığı; öğretmenler kadar, velilerin de şikayetçi olduğu Doğa Koleji'nde son durumun Cumartesi günü çözüme kavuşturulması bekleniyordu; ancak bu gerçekleşmedi. Zira, Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, Doğa Koleji devir işlemleri hakkında bilgi verilmiş ve sürece dair detayların Cumartesi günü paylaşılacağı duyurulmuştu. Durum böyle olunca da, 80 bin kadar öğrenci ve veli de Doğa Koleji'nin yeni sahibinin açıklanacağı beklentisine girdi.

DOĞA KOLEJİ'NDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ

Gece velilere yönelik gönderilen kısa mesajda, Cumartesi günü yapıması planlanan açıklamanın ileri bir tarihe ertelendiği belirtilirken; net bir tarih de verildi. İlgili SMS, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu tarafından velilere gönderildi.

DOĞA KOLEJİ SATILDI MI, YENİ SAHİBİ KİM?

Böyle olunca da, Doğa Koleji'nde son durum ve yeni sahibi hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Peki, Doğa Koleji satıldı mı, sahibi kim olacak? Detayları sizler için derledik.