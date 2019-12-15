Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika haberi: Doğa Koleji'nde son durum açıklaması geldi! Doğa Koleji satıldı mı, yeni sahibi kim?

Son dakika haberi: 'nde son durum açıklaması geldi! Doğa Koleji satıldı mı, yeni sahibi kim?

Öğretmenlerin aylardır maaş alamadığı ve bu yüzden eğitim öğretimin aksadığı 'nden Cuma günü bir son dakika açıklaması yapılmıştı. Doğa Koleji'nde son durum bilgisini de gözler önüne seren açıklamada, devir işlemleri için yürütülen görüşmelerin son aşamaya geldiği aktarılmıştı. Bunun yanında, 14 Aralık Cumartesi günü detaylı bir açıklama yapılacağı da kaydedilmişti; ancak beklenen açıklama dün yapılmadı. Hâl böyle olunca da, 'Doğa Koleji'nde son durum ne, satıldı mı ve yeni sahibi kim?' sorularının cevabı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Velilerin ve öğretmenlerin merakla beklediği Doğa Koleji'nde son durum pazartesi belli olacak. İşte, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu tarafından yapılan son dakika açıklaması;

Giriş Tarihi: 15.12.2019 13:14
Son dakika haberi: Doğa Koleji'nde son durum açıklaması geldi! Doğa Koleji satıldı mı, yeni sahibi kim?

Eğitim öğretimin aksadığı; öğretmenler kadar, velilerin de şikayetçi olduğu Doğa Koleji'nde son durumun Cumartesi günü çözüme kavuşturulması bekleniyordu; ancak bu gerçekleşmedi. Zira, Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, Doğa Koleji devir işlemleri hakkında bilgi verilmiş ve sürece dair detayların Cumartesi günü paylaşılacağı duyurulmuştu. Durum böyle olunca da, 80 bin kadar öğrenci ve veli de Doğa Koleji'nin yeni sahibinin açıklanacağı beklentisine girdi.

DOĞA KOLEJİ'NDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ

Gece velilere yönelik gönderilen kısa mesajda, Cumartesi günü yapıması planlanan açıklamanın ileri bir tarihe ertelendiği belirtilirken; net bir tarih de verildi. İlgili SMS, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu tarafından velilere gönderildi.

DOĞA KOLEJİ SATILDI MI, YENİ SAHİBİ KİM?

Böyle olunca da, Doğa Koleji'nde son durum ve yeni sahibi hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Peki, Doğa Koleji satıldı mı, sahibi kim olacak? Detayları sizler için derledik.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Doğa Koleji'nde son durum açıklaması geldi! Doğa Koleji satıldı mı, yeni sahibi kim?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN