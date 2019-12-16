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Erdoğan, 'de

Türkiye , Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere 'ye geldi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 16.12.2019 14:34 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere "TRK" uçağıyla İsviçre'nin Cenevre kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cenevre Havalimanı'nda, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Bülent Bilgi ve İsviçre Temsilcisi Murat Şahin ile diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'de

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Cenevre'ye geldi.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'de
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