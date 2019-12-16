Daninmarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı

Edirne'de Başyurt Hudut Karakolu ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isterken yakalanan 1 kişi, işlemleri için Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan sorgulamada yakalanan kişinin 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan aranan, ayrıca 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak, propagandasını yapmak, yardım ve yataklık yapmak' suçlarından da açık dosyası bulunan Kuveyt uyruklu Danimarka vatandaşı N.K.G. olduğu belirlendi. N.K.G., savcılık talimatıyla Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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