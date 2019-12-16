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Erdoğan, ’de Başbakanı Kayre'yi kabul etti

, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere gittiği ’nin kentinde Başbakanı Hasan Ali Kayre'yi kabul etti.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 16.12.2019 17:54 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 18:05
Erdoğan, Cenevre’de Somali Başbakanı Kayre'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği Cenevre'de temaslarına başladı. Yerel saatle 11.30 sıralarında Four Seasons Oteli'ne giriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Somali Başbakanı Hassan Ali Hayri ile bir araya geldi. Four Seasons Hotel'de gerçekleştirilen görüşme yerel saatle 15.00'te başladı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın eşlik etti.

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Erdoğan, Cenevre’de Somali Başbakanı Kayre'yi kabul etti
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