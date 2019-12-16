Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı, PKK'lı teröriste yardım ettiği iddiasıyla tutuklandı

Doğubayazıt İlçe Başkanı, 'lı teröriste yardım ettiği iddiasıyla tutuklandı

İran'dan Türkiye'ye giren 'lı terörist 'a yardım ettikleri öne sürülen Doğubayazıt İlçe Başkanı ile eski bir HDP belediye meclis üyesi tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 16.12.2019 10:48

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, Doğubayazıt ilçesinde durdurulan otomobilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Aziz Oruç ile aynı araçta yakalanan HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek ile eski HDP Doğubayazıt Belediye Meclisi üyesi M.İ.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Teröristi otomobille güvenli bölgeye götürmeye çalıştıkları öne sürülen iki zanlı, Doğubayazıt Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheliler, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Teröristin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı, PKK'lı teröriste yardım ettiği iddiasıyla tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN