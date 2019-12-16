Instagram dondurma nasıl yapılır? 2019 Türkçe Instagram hesap silme ve kapatma linki

2010 yılında hizmete sunulan dev sosyal medya ağı her geçen gün kullanıcı sayısını arttırmaya devam etse de bazı kişiler çeşitli sebeplerden dolayı hesabını dondurabiliyor. Uygulama üzerinden bu işlemi yapamayan vatandaşlar konuyla ilgili ayrıntıları arama motoru üzerinden araştırıyor. Instagram'ın resmi internet sitesi üzerinden hesap dondurma, kapatma ve silme işlemlerini kolaylıkla yapabildiğiniz gibi bu başlık altından da gerçekleştirebilirsiniz. 2019 Türkçe Instagram hesap dondurma linki veya kapatma, silme linki detaylarda yer alıyor. Şifresiz olarak yapılamayan Instagram dondurma işlemini kullanıcı bilgileriniz ile giriş yaparak tamamlayabilir, yine aynı şekilde bu bilgiler ile dilediğiniz zaman açma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Peki, Instagram hesabı nasıl dondurulur ve nasıl silinir, kapatılır?

INSTAGRAM HESAP DONDURMA LİNKİ

Yaklaşık 10 yıl önce kurulan Instagram, sosyal medya kullanıcılarının en çok tercih ettiği platform olmayı başardı. Mark Zuckerberg'in satın almasının ardından gelen muhteşem yenlikler sayesinde kullanıcı sayısını arttıran sosyal medya devi şu anda da hız kesmeden bu yeniliklere devam ediyor.

Her gün binlerce kişi bu ağa üye olurken birçok kişi de hesabını donduruyor. Instagram'ın resmi internet sitesinden yapılan bu işlem uygulamada ise bulunmuyor. Instagram hesap silme, dondurma ve kapatma işlemlerini Türkçe link ile aşağıdan da yapabilirsiniz.

TÜRKÇE INSTAGRAM SİLME İŞLEMİ

Instagram hesabını kalıcı olarak silmek isteyenlerin bu işlemi gerçekleştirdikten sonra 15 gün boyunca hesabına girmemesi gerekiyor. Aksi takdirde hesap yeniden aktif hale geliyor.

Instagram silme için tıklayınız

INSTAGRAM'I ŞİFRESİZ KAPATABİLİR MİYİM?

Instagram hesabınızı şifresiz kapatmanız mümkün değildir. Yukarıdaki linke tıkladığınızda hesabınızı kapatmak için neden belirleyerek kullanıcı bilgilerinizi yazmanız gerekiyor.

INSTAGRAM KARANLIK MOD ÖZELLİĞİ AKTİF ETME

Instagram'ı karanlık modda kullanmak, pil gücünün korunmasına yardımcı olabilir (Google'ın araştırmasının ortaya koyduğu gibi), geceleri Instagram'da gezinmek kolaylaşır, dark mode sayesinde gelen kontrast metnin okunmasını kolaylaştırabilir ve belki de en önemlisi, açık renk temaya göre daha güzel bir görünüme sahiptir.

Tüm sosyal ve dijital platformlardaki grafik tasarımcı ve geliştiriciler, uygulamalarını son aylarda yeni renk şemaları ile güncellemek için çabalıyorlar (Google Chrome, Facebook ve Twitter) ve Instagram, bu seçeneği getiren uygulamalardan biri. Ancak, Instagram için karanlık modu etkinleştirmek, uygulamadaki bir düğmeyi değiştirmek kadar basit değil ve henüz herkes tarafından kullanılamıyor.

Instagram yöneticisi Adam Mosseri'nin bir tweet'te yazdığı gibi, koyu tonların keyfini çıkarmak için mobil işletim sisteminin en son sürüm (yani Android 10 veya iOS 13) sahip olmanız gerekmektedir.

Instagram uygulamasından diğer yapabileceğiniz işlemler şöyle;

Profili düzenle

Şifreyi değişitr

Uygulamalar ve İnternet Siteleri

E-Posta ve SMS

Kişileri Yönet

Gizlilik ve Güvenlik

Giriş Hareketleri

Instagram'dan E-Postalar

INSTAGRAM NE ZAMAN KURULDU?

Instagram 5 Ekim 2010 tarihinde IOS için ücretsiz bir uygulama olarak Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kuruldu. Uygulamanın bu kadar sevilmesinin ilk nedeni, içerisinde bulundurduğu 11 fotoğraf filtresiyle çekilen fotoğrafları daha güzel hale getirmesidir.

INSTAGRAM SİLME - KAPATMA NASIL YAPILIR? 2019 INSTAGRAM HESAP SİLME VE KAPATMA LİNKİ

INSTAGRAM HESABI NASIL AÇILIR? TELEFON VE BİLGİSAYARDAN YENİ INSTAGRAM HESABI AÇMA

DONDURULAN INSTAGRAM HESABI NASIL AÇILIR?