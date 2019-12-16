Kaçak bölümleri yıkmak zorunda kaldı

SABAH, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun Çeşme Ildır Mahallesi 30015 sokakta bulunan villasını mimari projeye aykırı şekilde yenilediğini ve kaçak tadilat yaptığını ortaya çıkarmıştı. Erdoğdu'nun kaçak tadilatından rahatsız olan Site Başkanı İsmet Önder Kırlı ve üye Ali Eser tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 14 Kasım'da şikayette bulunuldu.

Yapıdaki kaçak yerleri yerinde tespit eden Çeşme Belediyesi ise 1 ay süre verip villayı mühürledi.

CHP'li Erdoğdu'nun kaçak villası! İşte CHP'li vekilik 900 bin liralık villası

Kaçak bölümlerden bir kısmını balyozla şov yaparak yıkan Erdoğdu, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Erdoğdu çektiği videosunda, "Evet arkadaşlar şimdi kaçak villadayız. Benim yaptığım bir cam balkon ve bir depo inşaatıdır. Benim herhangi bir belediyeden kör kuruş aldığımı söyleyenler iddialarını ispat ederseler, ben milletvekilliği dahil bütün görevlerimden ayrılacağım" şeklinde konuşmuştu.





5 KASIM 2019



24 SAAT İZLENİYOR

Özel koyu olan ve 'Milletvekilleri Sitesi' olarak bilinen sitede eski bakanlar, emekli yargı mensupları ve milletvekilleri bulunuyor. 24 saat özel güvenliği olan sitede 150 bağımsız villa bulunduğu sitedeki villalar deniz manzarasıyla dikkat çekiyor.



SABAH O VİLLAYI FOTOĞRAFLADI

Erdoğdu'nun Çeşme'deki deniz manzaralı villasındaki kaçak eklentileri yıktığı ve binayı eski haline getirdiği SABAH muhabiri Ceyhan Torlak fotoğraflandı. İnşaat işçilerinin çalışmaları 3 haftadır devam ederken, Erdoğdu'nun 900 bin liraya satın aldığı villanın yeni fotoğraflarında kaba inşaatının tamamlandığı gözlendi.