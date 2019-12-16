‘Oğlum gelmezse hesabını soracağım’

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Çocuklarıterör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 104 gündür sürüyor. PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmus Kaya, "6 ay önce oğlumun bir videosu çıktı, daha sonra bir mektup geldi, o da tatmin edici değildi. Oğlumun yazısına benzemiyordu, Ankara'ya geldiğini söyledi. Bu çocuk benim anam değil, babam değil benim ciğerimdir. Bir insan ciğeri olmadan yaşayamaz, ben bu çocuğu istiyorum. Şayet bu çocuğumun başına bir şey gelirse ben bunu HDP ve PKK'dan soracağım" dedi. Kendisinin 5 yıldır evlat hasreti çektiğini anlatan acılı baba, "Ne bayramımız bayram ne gecemiz gece, ne gündüzümüz gündüzdür. Çocuğumu almadan gitmeyeceğim" diye konuştu.