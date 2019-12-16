MSB: Rasulayn'da terör örgütüne ait yeni tünel tespit edildi!
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Rasulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Rasulayn’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni bir tünel daha tespit etti" ifadeleri kullanıldı.
Giriş Tarihi: 16.12.2019 14:13Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 14:52
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde hayatı normale döndürme çalışmaları sırasında Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri esnasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait bir tünel daha tespit etti..