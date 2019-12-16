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MSB: Rasulayn'da terör örgütüne ait yeni tünel tespit edildi!

, Suriye'nin Rasulayn kentinde terör örgütü /YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Rasulayn’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni bir tünel daha tespit etti" ifadeleri kullanıldı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 16.12.2019 14:13 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 14:52
MSB: Rasulayn'da terör örgütüne ait yeni tünel tespit edildi!

, Barış Pınarı Harekat bölgesinde hayatı normale döndürme çalışmaları sırasında Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri esnasında terör örgütü /YPG'ye ait bir tünel daha tespit etti..

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MSB: Rasulayn'da terör örgütüne ait yeni tünel tespit edildi!
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