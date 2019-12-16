SABAH, CHP'li Muharrem İnce'nin 'çete' diyerek suçladığı CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın İzmir'deki CHP'li belediyelerin kentteki asansör denetim işini bir asansör firmasına vermesi için dayatmada bulunduğunu ve belediyelere yapılan ziyaretlerin altında ise milyonluk rantın döndüğünü ortaya çıkarmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da skandaldan önceden haberdar olduğunun ortaya çıkması skandala yeni bir boyut kazandırdı.



'KILIÇDAROĞLU KONUŞMALI'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP'nin asansör rantı skandalına ilişkin SABAH'a konuştu. SABAH'ın haberiyle kamuoyunun skandaldan haberdar olduğunu kaydeden Dağ, hafta ortasında yaptığı açıklamada "CHP'li yöneticilerin partiye havuz oluşturmak, para toplamak iddiasıyla kapı kapı gezdirdiği şirket gerçekte kime aittir? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tüm bu durumlara vakıf mıdır?" sorularını yönelttiğini hatırlattı.







Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç'ın açıklamalarıyla CHP liderinin asansör rantı skandalından haberinin olduğu ve gereğini yapmadığının ortaya çıktığını kaydeden Dağ, "CHP Genel Başkanı'nı Makine Mühendisleri Odası Başkanı'nın ziyaret ettiğini ve bu konuda yaşanan skandalı ilettiğini biliyoruz. Bu ziyaret de zaten Kılıçdaroğlu'nun haberinin olduğunu gösteriyor. Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığım bir çağrı vardı. Haberi olduğuna göre şimdi 'Sessizliğe bürünerek kurtulamazsınız, kamuoyunu bilgilendirmek zorundasınız' çağrısı yapıyorum" dedi. CHP Genel Merkezi tarafından belediyelere yönlendirilen söz konusu asansör kontrol şirketin belediye başkanlarına baskı yaptığını kaydeden Dağ, bir dönem CHP'nin İstanbul il başkanlığını yürüten Bahri Şahin'in şirket ortakları arasında bulunmamasına rağmen belediye başkanlarına şirketin sahibi gibi tanıtıldığını hatırlattı. "Yıllık 500 milyon liraya ulaşan rantın peşine düşenler apaçık ortadadır" diyen Dağ, ayrıca CHP'li yöneticilerin partiye havuz oluşturmak, para toplamak iddiasıyla kapı kapı gezdirildiğini belirterek, söz konusu şirketin gerçekte kime ait olduğunun da ortaya konulması gerektiğini kaydetti.



'RANT SAĞLANIYOR'

Makine Mühendisleri Odası'nın açıklamasında yer alan 'yukarıdan gelen yoğun baskı' ve 'genel merkeze belirli oranda bulunacağı maddi katkı' konularının bir an önce açıklığa kavuşturulması çağrısını yineleyen Dağ, CHP'li belediyelerin de baskı ve dayatma nedeniyle çalışmalarını yürütemediğini, sözleşmeleri usulsüz bir şekilde iptal ettiğini kaydetti. Dağ, asansör işinin ne kadar yeterli olduğu belli olmayan bir firmaya yönlendirilmesinin, insan sağlığı ve güvenliği açısından ciddi sorunlara yol açabileceğini ve büyük risk olduğunu da kaydetti. Bu sürecin 31 Mart'tan sonra başlamış olmasını da 'manidar' olarak değerlendiren Dağ, İzmir'in kaynaklarının CHP tarafından bir yerlere aktarılmak istendiğini belirterek, "Ortada net bir durum var. Bu noktada asansör işi bir firmaya özellikle yönlendirilerek rant sağlanıyor" dedi.







SORULARA YANIT VERMEDİ SABAH'A İFTİRA ATTI

CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan, kamuoyunun asansör rantı skandalıyla ilgili cevap beklediği sorulara yanıt vermek yerine, skandalı ortaya çıkaran SABAH'ı hedef aldı. Özkan, Makine Mühendisleri Odası yetkililerince dile getirilen ve SABAH'ın da belgeleriyle ortaya koyduğu haberin 'yalan' olduğu iftirasını attı. CHP'ye sorulan şu sorular ise hala yanıt bekliyor:

* İzmir milletvekilinizin belediyeleri birlikte gezdiği asansör muayene kuruluşu sahipleri ile partinin bağı var mı?

* Kamusal denetim olması gereken asansör denetimlerinin partiniz eliyle bir firmaya yönlendirilmesi, belediyecilik anlayışına uygun mu?

* Etik olmayan bir davranışla, bir firmanın temsilcisi gibi belediyeleri ziyaret eden, hatta baskı altına alan vekiliniz hakkında herhangi bir yaptırımınız olacak mıdır?

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