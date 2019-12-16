Şişli Belediyesi eski meclis üyesi Çarşı’nın tribün liderini dolandırdı!

Çarşı Grubu'nun Abbasağa Tribün Lideri Abdullah Seviş, bir kafeye ortak olma bahanesiyle Ali Bozduman, Sadullah Ergün ve Sadık Ergün tarafından dolandırıldığını ileri sürerek savcılığa şikayette bulundu. Savcılıkça olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanırken şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ali Bozduman'ın işletmekte olduğu kafeye ortak aradığı bahanesiyle müştekiyi kandırarak bu şahsın bir kısmı nakit bir kısmı da iş yerine tadilat masrafı olmak üzere 360 bin lira parasını aldığı kaydedildi. İddianamede, diğer şüpheli Sadullah Ergün'ün kendisini iş yeri sahibi olarak tanıttığı ve müştekinin bu masrafı yapması konusunda kendisini ikna ettiği ifade edildi.

Abdullah Seviş'in şahıslara inanarak ortaklık konusunda beklentiye girdiği, bütün işlemler bittikten sonra şüpheli Sadullah'ın Seviş'e hitaben mülk sahibinin kendisi olmadığını, buranın dayısı Sadık Ergün'e ait olduğunu belirterek müştekiyi ortada bıraktığı anlatıldı. Abdullah Seviş'in mülk sahibi Sadık ile irtibata geçtiği, bu şahsın ise her şeyden haberdar olduğu halde haberi yokmuş gibi davranarak müştekinin yapmış olduğu masrafı ile gayrimenkulüne değer kattığı, bu şekilde müştekinin hulus ve saffetinden yararlanarak bu şahsı dolandırdıkları ifade edildi. İddianamede, tarafların uzlaşamadığı da belirtildi. Savcı, şüpheliler Ali Bozduman, Sadık Ergün ve Sadullah Ergün'ün 'dolandırıcılık' suçundan cezalandırılmasını talep etti.





DOLANDICILIKTAN CEZA ALDILAR

İddianamede, İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkemede savunmaları alınan şüpheliler üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Davanın 3. duruşmasında karara varan mahkeme heyeti, Ali Bozduman ve Sadullah Ergün'ün üzerlerine atılı 'Dolandırıcılık' suçunu işlediklerini kaydetti. Mahkeme, iki sanık hakkında 2'şer yıl 1'er ay müddetle hapis ve 30 biner lira adli para cezasına hükmetti. Heyet, Sadık Ergün'ün atılı suçtan beraatına karar verdi.

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi kararının gerekçesini de açıkladı. Gerekçeli kararda, Ali Bozduman'ın Beşiktaş Cihannüma Mahallesi'nde bulunan işyerini kafeterya olarak işlettiği, ortak aradığı bahanesiyle Abdullah Seviş'i kandırarak bilahere de mal sahibinin devirde rıza göstereceğini ve bu yeri Seviş'e devredeceğini söylerek kandırmak suretiyle başlangıçta 70 bin lira nakit para aldığı belirtildi. Bu süreçte diğer sanık Sadullah'ın da kendisini işyeri sahibi olarak tanıttığı ve müşteki Seviş'i tadilat masrafı yaptıktan sonra aynı kira koşuluyla kiraya vereceğini beyan ettiği, her iki sanığın da tadilat bitiminde devir ve kira bedeli hususunda sorun çıkarılmayacağını söyledikleri ifade edildi.

Ancak tadilatın sonlarında sanık Sadullah'ın Seviş'e Ali'den kurtulup tek başına tutarsa 10 bin liraya kiraya vereceğini söylediği, sanık Ali'nin devir vermemesi, diğer sanık Sadullah'ın da mevcut hali kabul etmeyerek Abdullah Seviş'i oyalamaları üzerine Seviş'in işyeri sahibi Sadık Ergün olduğunu ve Sadullah'ın kiralamada yetkili olmadığını öğrendiği kaydedildi.

Kararda, Ali Bozduman ve Sadullah Ergün'ün ortaklık ve devir yapılacağı vaadiyle Seviş'i ikna ederek ve katılanın hulus ve saffetinden faydalanarak Abdullah Seviş'i iştirak suretiyle dolandırdıklarının anlaşıldığı belirtildi.

"İHYA EDİCİ TADİLATLAR"

Kararda ayrıca, sanıkların inkara dayalı savunmalarına devir veya ortaklık iradesi hususunda mal sahibi ile hiçbir görüşme yapmaksızın ve yetkileri olmadığı halde Seviş'in işyerine ihya edici tadilatları yapmasını sağlamak ve sanık Ali'nin de elden para almak suretiyle eylemi gerçekleştirdikleri ifade edildi.

O İSİM SARIGÜL'ÜN MECLİS ÜYESİ ÇIKTI

Abdullah Seviş'i dolandırdığı gerekçesiyle cezaya çarptırılan Sadullah Ergün'ün Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün başkan olduğu dönemde Belediye Meclis Üyesi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Ergün'ün Emir Sarıgül'ün Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu Maritza İnşaat'ın Yönetim Kurulu Üyesi olduğu da öğrenildi.