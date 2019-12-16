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SON DAKİKA HABER: satıldı mı ve yeni sahibi kim olacak? Doğa Koleji'nde son durum hakkında yönetimden yeni açıklama geldi!

Öğretmenlerin aylardır maaş alamadığı ve bu yüzden eğitim öğretimin aksadığı 'nden Cuma günü bir son dakika açıklaması yapılmıştı. Doğa Koleji'nde son durum bilgisini de gözler önüne seren açıklamada, devir işlemleri için yürütülen görüşmelerin son aşamaya geldiği aktarılmıştı. Bunun yanında, 14 Aralık Cumartesi günü detaylı bir açıklama yapılacağı da kaydedilmişti; ancak beklenen açıklama dün yapılmadı. Bu duruma sinirlenen veliler, bugün okulunun önüne giderek bunu protesto etti. Öte yandan, 'Doğa Koleji'nde son durum ne, satıldı mı ve yeni sahibi kim?' sorularının cevabı da konuyla ilgili en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Edinilen bilgiye göre, Doğa Koleji'nde son durum pazartesi belli olacak. İşte, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu tarafından yapılan son dakika açıklaması;

Giriş Tarihi: 16.12.2019 08:05 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 08:05
SON DAKİKA HABER: Doğa Koleji satıldı mı ve yeni sahibi kim olacak? Doğa Koleji'nde son durum hakkında yönetimden yeni açıklama geldi!

Eğitim öğretimin aksadığı; öğretmenler kadar, velilerin de şikayetçi olduğu Doğa Koleji'nde son durumun Cumartesi günü çözüme kavuşturulması bekleniyordu; ancak bu gerçekleşmedi. Zira, Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, devir işlemleri hakkında bilgi verilmiş ve sürece dair detayların Cumartesi günü paylaşılacağı duyurulmuştu. Durum böyle olunca da, 80 bin kadar öğrenci ve veli de Doğa Koleji'nin yeni sahibinin açıklanacağı beklentisine girdi.

DOĞA KOLEJİ'NDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ

Gece velilere yönelik gönderilen kısa mesajda, Cumartesi günü yapıması planlanan açıklamanın ileri bir tarihe ertelendiği belirtilirken; net bir tarih de verildi. İlgili SMS, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu tarafından velilere gönderildi. Bu duruma sinirlenen veliler de, kurumun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesini protesto etmek amacıyla bugün okulun önüne gitti. Kurumun kendilerini oyaladığını ileri süren veliler ellerinde "öğretmenlerimizin maaşlarını verin" pankartları taşıdı.

DOĞA KOLEJİ SATILDI MI, YENİ SAHİBİ KİM?

Böyle olunca da, Doğa Koleji'nde son durum ve yeni sahibi hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Peki, Doğa Koleji satıldı mı, sahibi kim olacak?

İşte, konuyla ilgili son dakika gelişmeleri;

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SON DAKİKA HABER: Doğa Koleji satıldı mı ve yeni sahibi kim olacak? Doğa Koleji'nde son durum hakkında yönetimden yeni açıklama geldi!
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